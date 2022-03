”Você fica desmerecendo” dispara Natália em discussão com Paulo André na ‘Prova do Líder’

Os dois ainda estão reverberando a prova passada de resistência que foi decidida na sorte

Não tem jeito! A ‘Prova do Líder de Resistência – Americanas’ será inesquecível no coração de Paulo André, mas não por algo bom, mas sim porque ele segue indignado assim como todos os telespectadores por ter sido decidida na sorte. E para Natália, a indignação do atleta é apenas um desmerecimento. Ai tenha dó né?

Tudo começou porque Pedro Scooby indagou se a prova seria resolvida na sorte, porque assim ele nem ficaria — a prova seguirá normal até o último desistir, porque é assim que se faz uma prova de resistência né querido Boninho? — e PA ainda mostrou indignação por ter perdido a outra sendo que ficaria mais tempo. Lina, então, se meteu e falou que ele nem sabia quantas horas os outros concorrentes também ficariam. PA respondeu: “Eu ‘tô falando por mim, não pelos outros”.

Scooby defendeu e disse que para o atleta foi mais sorte que resistência, não pelo tempo, mas sim porque ele conseguiria ficar mais e não pode. Jessilane, que nada com isso tinha, começou a cantar: “Advogaaaado…”. Lucas, que também nada com isso tinha, disse que a vontade de ir ao banheiro é variável e PA mais uma vez disse que não estava desmerecendo ninguém.

Natália disse que parece que PA fica desmerecendo os outros concorrentes e PA disse que ele fala por ele, então não tem porque desmerecer as pessoas. “Me sentir bem na prova de resistência é desmerecer os outros?”, disparou o atleta, que explicou que pra ele foi mais de sorte, já que não valeu de nada ficar horas lá. E ‘tá errado, leitor(a)? Jamais!

Em uma conversa durante a prova, linna e Natália disseram que Paulo André aparentava estar “desmerecendo” os candidatos na última prova de resistência. PA justificou que não estava desmerecendo ninguém: “- Me sentir bem em uma prova de resistência é desmerecer os outros?” #BBB22 pic.twitter.com/U74zTFDC75 — Nicolas 🌪 (@nicolaucoments) March 25, 2022