Natália coloca Eliezer contra a parede e pergunta se pode beija-lo fora de festa, e ele desabafa!

O publicitário aproveitou o momento e desabafou sobre o jogo com a mineira. Oi?

A festa do líder Paulo André desta quarta-feira, (2), rendeu uma boa conversa entre Eliezer e Natália. A mineira quis ir dormir mais cedo e o publicitário foi acompanha-la até o Quarto Grunge e acabou ficando por lá.

Ao lhe dar um beijo de boa noite, começou toda uma pegação e Natália, mulher de fibra, lhe colocou contra a parede: “Eu posso te beijar fora de festa?”. Eli respondeu, numa boa, que sim, porque ele gosta de beijar, em seguida, a beijando novamente. E a designer de unhas não estava para brincadeira e o indagou do porquê ele só a beija em festas. Foi aí que o desabafo começou! Eli disse que está cometendo uma série de erros no jogo e isso está mexendo muito com ele.

Eliezer foi levar a Natália para deitar e ficou por lá.



Bad Nat seguiu na DR e perguntou o que ele pensa sobre ela. “Posso ser sincero? Que você é uma caixinha de surpresas, que você é real. Você tem muita personalidade e a consequência de uma pessoa que tem muita personalidade é que ela pode absolutamente tudo”, respondeu o brother. Natália então perguntou se ele achava que ela votaria nele e ele respondeu que sim, ouvindo uma negativa da gata. Por fim, ele também elogiou o sexo dela e que pensa coisas boas. Que romântico né? Só que não!

Numa troca de informações sobre o voto do último domingo, ambos acertaram o palpite, pois Nat acha que ele e Vyni votaram em Jessilane — e é verdade — e ele acha que ela e Jessi votaram em Eslô — foi mesmo. Depois eles continuaram conversando sobre jogo e Natália deixou claro que um tem que confiar no outro, porque ela não tem ninguém para protege-la. “Por mais que Lina e Jessi queiram, elas não me protegem”, desabafou Natália. E infelizmente, não está errada… Mais tarde, os dois tiveram mais um round da tradicional pegação do casal no Quarto Lollipop!