E eu finjo que acredito… Natália Deodato aparece em ônibus e declara: “Rica Vírus ainda não me picou”

Mas a ex BBB não explicou que ônibus era esse…

Não caiam na lorota que ex ‘BBB-22’ ainda não está bem de vida, viu? Todos — só não sei o Luciano, extremamente bonito — saíram com agenda lotada e parcerias, ‘tá? E não é que a Natália Deodato quis fazer a humilde nesta segunda-feira, (9)?

No vídeo que a ex BBB postou em seu Twitter, ela aparece em um ônibus lotado e um amigo que estava com ela a filmou e disse: “Gente, olha quem encontrei aqui, a BadNat”, brincando com apelido que recebeu no ‘BBB22’. “Perrengue chique! É isso! As coisas ainda não… O Rica Vírus ainda não me picou, ainda passamos os mesmos perrengues, mas agora é chique”, disse Nat dentro do ônibus de… AEROPORTO! Aquele chique que leva os passageiros até o avião, sabe?

rica vírus ainda não me picou meu povo pic.twitter.com/XHAsnVRX80 — Natália Deodato 🐆 (@nataliadeodato) May 9, 2022

E não é que teve gente que acreditou que era ônibus de linha, aqueles de verdade — que eu nunca andei? Teve internauta até que disse que as coisas vão melhorar para a mineira — oi? Mas claro que teve aqueles que acharam a brincadeira só boba, nada gostosa!

vc vai fazer teu milhão meu amor — susu 🐆🎓 (@badsuz) May 9, 2022

amiga vc tá no ônibus do aeroporto….calma — lucas (@tuitluc) May 10, 2022

Bus de aero, quem dera eu nesse perrengue CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE May 10, 2022

Ah e em uma entrevista, Nat disse que quer ser atriz e irá estudar para isso! Legal né? Porque tem gente que mal estudou e já conseguiu vaga em novela… Falei nada, falei nada!