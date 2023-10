“Não perco tempo”, diz Debora Nascimento sobre processo de Marina Ruy Barbosa

A atriz comentou os rumores de um possível processo judicial que receberia da também atriz que está no ar em Fuzuê.

A atriz Debora Nascimento soltou o verbo mais uma vez em torno dos rumores de que teria sido recebido uma notificação judicial movida por Marina Ruy Barbosa, após a atriz ter sido associada novamente acerca dos boatos de ter sido pivô para a separação dela com o ator José Loreto, em 2019.

“Acho que já falei o que tinha para falar. Já gastei a energia que eu tinha que gastar”, disse Débora super sincera ao ser questionada sobre o assunto.

“Não perco tempo com isso não, na real. Estou com tanto projeto acontecendo e viagem, minha filha… Acho que as pessoas perdem mais tempo com isso do que eu mesma”, completou.

O assunto veio à tona novamente após Débora Nascimento ter sugerido que a polêmica do “surubão de Noronha” foi usada como ‘cortina de fumaça’ para que a possível traição de José Loreto não fosse exposta, em entrevista ao videocast Desculpa Alguma Coisa, apresentado por Tati Bernardi.