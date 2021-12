Não é só Ratinho que deve desculpas à deputada, Milene Pavorô também!

Ratinho incitou a violência em seu programa de rádio/tv e Milene Pavorô riu e foi conivente com o discurso machista e violento dele.

A assistente de Carlos Massa estava presente quando o apresentador incitou a violência contra uma deputada em seu programa de rádio/tv.

Feio! Muito Feio! A postura de Ratinho repercutiu de forma extremamente negativa na web. O apresentador incitou a violência contra uma deputada em seu programa de rádio. Ele não gostou nada do projeto de autoria de Natália Bonavides que consiste em fazer uma mudança nos dizeres finais de uma cerimônia de casamento. Ao invés de “Eu vos declaro Marido e Mulher” seria “Eu vos declaro casados”.

Ratinho em seu discurso machista. Foto: Reprodução.

A deputada alegou que esta mudança traria mais diversidade e abrangeria todos os gêneros. Só que Carlos Massa ficou incomodado e fez seu show de horror. Aquele sistema tão antigo e manjado, que sempre fez em seus programas, atacar alguém aos gritos, não dar o direito de resposta e ser aplaudido por sua plateia.

Leia também Por que Lucas Selfie é a melhor escolha da Record?

Pavorô se divertindo com os absurdos. Foto: Reprodução.

Natália Bonavides, por sua vez, fez um comunicado em seu Instagram dizendo: “Essas ameaças e ataques covardes não ficarão impunes. O apresentador utilizou uma concessão pública para cometer crime. Vamos acioná-lo judicialmente, inclusive criminalmente”.

Postagme de Natália Bonavides. Foto: Instagram.

Postagem de Natália Bonavides. Foto: Instagram.

Desta vez não havia plateia e sim Milene Pavorô (que nome é esse?), que riu e concordou com os absurdos que seu patrão falou. Será que rola um manda quem pode e obedece quem tem juízo? Enfim, o fato é que Milene, por ser mulher e ser conivente com as palavras de Ratinho, pega muito mal!

Ratinho sugere metralhar a deputada. Foto: Reprodução.

Melhore Pavorô! Porque lugar de mulher é na política, é em programa de tv, é gerenciando uma empresa ou em casa, mas lembre-se: Lugar de mulher é onde ela quiser!