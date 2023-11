“Não aceito amor carnal”, dispara Joelma em busca de ‘amor de alma’

A cantora contou para o jornalista Léo Dias que sua prioridade no momento não são os relacionamentos, mas sim sua carreira

Joelma já deu o que falar ao relatar que está há um bom tempo sem beijar na boca e que não sente falta dos beijos. Aloca! Acontece que em entrevista para Léo Dias ela detalhou e contou que a vida amorosa não é sua prioridade no momento em que ela foca em sua carreira profissional.

Solteira desde o término com o guitarrista, Joelma explicou que um dos principais desafios para embarcar em um novo relacionamento é a sua agenda corrida: “Para gente ter isso, precisamos de tempo para se dedicar a isso e eu não tenho. Não é minha prioridade agora”, disse.

Apesar disso, Joelma persiste na busca pelo amor, porém, com alguns critérios específicos: “O que ele [Deus] vai mandar para mim vai ser um amor de alma, eu não aceito menos do que isso, não aceito amor carnal”, ela contou que está com o coração aberto para um novo relacionamento, desde que seja duradouro.