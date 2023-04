Namorado de Grazi Massafera se machuca no surf

O modelo e surfista Marlon Teixeira acabou caindo da prancha em um tubo e atingiu os corais sofrendo leves escoriações

A notícia é que o namorado de Grazi Massafera se machucou ao se aventurar no surf e ondas radicais, mas não pude deixar de notar o shape do verão de Marlon Teixeira ao mostrar os seus ferimentos. Voltando, a sorte foi que ele não se machucou muito e no vídeo mostra apenas arranhou deixados pelos corais, o que ele chama de tatuagem.

“Mas valeu, só um pouquinho de sangue. Foi uma porrada na bunda”, diz ele em vídeo publicado no Instagram.

O modelo ainda disse que se o tubo paga a aventura, está pago, falando sobre a manobra comum no surf. “E eu que já estava até achando que o coral era de borracha, ganhei uma nova tatuagem”, finalizou.