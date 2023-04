Namorada de João Gomes desmente término e explica ataque hacker

Ary Mirelle disse que teve o celular acessado por outra pessoa e que seu Instagram foi invadido por alguém em Recife. A equipe dela já conseguiu recuperar a conta e tudo já voltou ao normal

Depois que os fãs de João Gomes se descabelaram com o possível término do cantor com Ary Mirelle, ela usou as redes sociais para explicar que o seu Instagram teria sido invadido por um hacker. A influenciadora contou detalhes sobre o caso e ainda disse que agora tudo foi resolvido pela sua equipe, que conseguiu recuperar a conta.

“Ontem quando eu estava voltando de viagem tinha alguém tentando entrar no meu Instagram, estava chegando mensagem de permissão aqui o tempo todo e teve uma hora que eu fui entrar e meu Instagram estava como se já estivesse deslogado e meu computador que chega o código da autenticação estava em Recife, e aí foi que o pessoal da minha equipe teve que resolver”, disse ela.

E completou: “Eu fiquei tentando até umas 4h, 5h da manhã, fui dormir e ainda de manhã não tinha resolvido, a gente estava tentando resolver e só veio dar certo agora, graças a Deus, mas foi esse o problema. Eu já estava nervosinha, cheguei a ficar toda me tremendo achando que não ia resolver, mas deu certo graças a Deus, estou mais calma”, finalizou.