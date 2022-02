Polêmica! Naiara Azevedo assiste eliminação de Barbara comendo bolo!

A cantora não perdeu a chance de debochar da eliminação de sua rival no jogo

Naiara de Fátima Azevedo não perde uma! Nesta terça-feira, (15), o jogo acabou para Bárbara Heck, eliminada com 86,02% dos votos, e a cantora apareceu em seus stories comendo bolo com a modelo na TV ao fundo. No fim do vídeo diz: “sucesso!”, bem debochada.

Afinal de contas, como noticiamos aqui, a participante disse que o bolo de Naiara não ficou pronto a tempo para sua eliminação. Isso porque em um ‘Jogo da Discórdia’, a cantora disse que enquanto o pessoal da casa vinha com a farinha, ela já estava com o bolo pronto — dando a entender que ela não é nada boba.

E acha que parou por aí? Claro que não! A modelo tinha a mania de chupar limões, aliás uma das poucas coisas que comia na casa, e Nai de Fat postou um vídeo no Twitter, ensinando a fazer Cozumel com limão. No fim, ela chupa o limão e diz: “sem fazer careta, ‘tá?”, cutucando a participante.

Se a vida te der um limão … faça um cozumel ! 🤭😁



Vocês pediram ! Então com vocês … a receita dessa bebida tradicional do Goiás !!! pic.twitter.com/Jj6EQ36iox — Naiara Azevedo 💸 (@Naiarazevedo) February 16, 2022

Será que a rivalidade permanecerá aqui fora? Será que a cantora dirá algumas “verdades” para a loirinha? Vamos aguardar…