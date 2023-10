Musa do Corinthians recebe proposta +18 de jogador e rebate: “Não estou à venda”

Paula Lima soltou o verbo depois de receber uma proposta pra lá de indecente

Paula Lima deu o que falar e foi assunto do meu café da tarde com minhas fofoqueiras. A musa do Corinthians revelou que recebeu uma proposta indecente de um jogador e se revoltou dizendo que não está à venda. Um jogador do Arsenal ofereceu cerca de US$20 mil por uma noite de amor intenso com a loira. A musa vive em Londres e não revelou a identidade do jogador.

“Fiquei bastante irritada! Não estou à venda! Nem sou mulher para uma noite, sou para casar, ter uma relação saudável. Ele é bonito, até ficaria se ele soubesse chegar em mim. Não dessa forma”, disse ela, indignada com a situação. De acordo com a modelo, esse tipo de propostas é muito comum, mas ela não se rende ao dinheiro fácil. “Geralmente bloqueio. Cansei de ficar brigando. Acho falta de respeito!”, disse.

Ela ainda completou: “Ninguém merece passar por esse tipo de constrangimento”, concluiu a Musa do Corinthians.