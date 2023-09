Mulher processa Maira Cardi por danos materiais e morais e pede indenização de mais de R$252 mil

A influenciadora está sendo processada após não entregar o que prometia em um curso que vendeu para seus fãs em 2021, após expor as traições de Arthur Aguiar.

Na manhã deste sábado (09), enquanto tomava o meu bom café da manhã e me atualizava das notícias do nossos país, assistindo o programa jornalístico ‘Fala Brasil’, me deparei com um babado daqueles envolvendo o nome da influenciadora e coach Maira Cardi, e cá entre nós meus amores, não importa qual seja o assunto, mas se tem o nome dela envolvido pode ter certeza que é polêmica.

De acordo com o jornalístico, a influenciadora está sendo processada pela artesã Meyre Silva, por danos morais e materiais, alegando ter sido enganada por Maíra, ao comprar os cursos que são vendidos por ela.

Tudo começou quando, em 2021 a coach de emagrecimento expôs detalhes sobre as traições de seu ex-marido, o ator e ex-BBB Arthur Aguiar, e logo em seguida lançou um curso que prometia ensinar outras mulheres a ganhar muito dinheiro e se tornaram independentes.

Se identificando com todo aquele contexto que era vendido por Maíra, Meyre comprou o curso da influenciadora, porém, aparentemente as promessas do curso não eram reais. Segundo ela, a coach cobrou R$829,80 e prometeu que o retorno financeiro de suas alunas seria entre R$250,00 a R$100 mil, além de brindes como um curso de marketing digital e certificados.

Ao iniciar o treinamento a artesã percebeu que o que estava lhe sendo ofertado eram apenas estratégias básicas de marketing, que poderiam ser encontradas, gratuitamente, em qualquer site da internet. Diante disso, Meyre resolveu recorrer à justiça, cobrando de Maira a perda de lucros cessantes, danos materiais e morais, pedindo assim uma indenização no valor de R$252.329,80.