Mulher perde os lábios após fazer preenchimento

A influenciadora pensou que o procedimento havia sido feito com ácido hialurônico, porém foi feito com PMMA.

Amores, em 2020, a influenciadora Mariana Michelini resolveu buscar uma casa de saúde para fazer uma harmonização fácil, no interior de São Paulo, Matão, onde ela fez preenchimento nos lábios, maçãs do rosto e queixo, com o produto que pensou ser ácido hialurônico, produto ativo produzido de forma natural pelo corpo, pode ser recolocado através de injeções.

Porém, o problema começou seis meses após a harmonização, quando Michelini acorda com seu rosto dolorido e muito inchado. Para descobrir o que causou isso, ela fez uma biópsia e descobriu que o produto injetado em sua face era, nada mais, nada menos que, PMMA, o que fez com que ela perdesse boa parte de seus lábios.

“Após a retirada do PMMA, em setembro de 2022 , senti um alívio por não sentir mais dor, mas também muita tristeza porque não tinha meu lábio. Resolvi criar um canal no YouTube para contar a minha história e poder ajudar também outras mulheres. Recebi muitas mensagens de outras pessoas que foram enganadas. Desde então venho recebendo muito carinho dos seguidores e o mais importante, ajuda”, declarou Michelini.