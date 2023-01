Mulher expulsa de show de Gusttavo Lima desabafa: “Ato político em prol de um ex-presidente que massacrou os brasileiros”

Virgínia Bandeira ainda disse que Gusttavo Lima falou de um “campeonato de punheta” no meio do show que tinha menores de idade

Xiii gente, eu sabia que essa história não ia acabar bem e que ainda viria muita retratação diante da mulher que foi expulsa do show do Gusttavo Lima. Em um desabafo, ela contou que não suportou o cantor defendendo o ex-presidente, Jair Bolsonaro, e ainda disse que fez o ‘L’ para o cantor que disse que ela merecia “o melhor”.

“Para ele é muito fácil com um microfone na boca falar o que quiser. Confesso que não tive vontade de me manifestar, mas vendo a repercussão do caso, resolvi falar”, iniciou.

Virgínia ainda diz que ficou indignada por ele falar de política no show da virada. “Me indignei com a conotação política dada pelo cantor durante o show de Réveillon onde foi pago caro para me divertir e acabar tendo que participar de um ato político em prol de um ex-presidente que tanto massacrou os brasileiros”, contou.

A mulher ainda disse que sua reação foi fazer o L de Lula. “O cantor contou que participava de um ‘campeonato d epunheta’, numa declaração total de desrespeito, o que só aumentou minha indignação, já que tenho uma filha menor de idade e não gostaria que estivesse lá assistindo isso”, declarou.

“Tenho humildade suficiente para reconhecer o meu excesso, e garanto que nada vai pagar a reparação do transtorno que a atitude do músico causou a mim e consequentemente minha família”, finalizou.