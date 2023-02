Mulher Abacaxi perde marido após desfilar no carnaval com os seios à mostra

Marcela Porto foi abandonada e só percebeu quando chegou em casa e não encontrou o marido

Depois de um desfile lindo como Rainha de Bateria da Acadêmicos de Niterói, Mulher Abacaxi viu que ficou solteira. Tudo indica que seu marido tenha deixado ela nessa situação após ela desfilar com os seios à mostra. Nas redes sociais ela contou detalhes sobre o fato.

“Eu tinha duas opções: não saia ou saia sem a parte da minha fantasia que tapava o bico dos meus seios. Saí. Não deixei meu marido saber antes porque ele ia tentar não deixar eu desfilar”, disse.

A musa ainda diz que ele dormiu em casa e no outro dia foi embora. “Tirei e não olhei para ele mais. Se eu olhasse, ia quebrar o clima. No dia seguinte, ele dormiu, pegou as coisas dele e foi embora. Eu não deixo de fazer nada por homem”, declarou.

Abacaxi ainda fala que o marido está no Paraná e se tiver que voltar, que volte. “Senão, não volta e vida que segue”, disse.