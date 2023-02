Mulher Abacaxi faz as pazes com marido após término por causa de fantasia no carnaval

Marcela Porto desfilou com os seis se mostra no carnaval e contou que o marido foi embora de casa logo após o amanhecer

Mulher Abacaxi fez as pazes com o marido depois de gerar polêmica desfilando com os seios à mostra. Marcela Porto contou detalhes sobre o fim passageiro do casamento e disse que não faz nada pro homem. Vale ressaltar que a musa tinha sete anos de casada com o seu marido.

“Estou um pouco sumida. Estou um pouquinho chateada também depois que passou o Carnaval. Vocês sabem que eu esqueci parte da minha fantasia em casa. E eu tinha duas opções: não saia ou saia sem a parte da minha fantasia que tapava o bico dos meus seios. Sai. Não deixei meu marido saber antes porque ele ia tentar não deixar eu desfilar. Fui e tampei. Meus amigos falaram para não deixar ele saber, continuar com roupão e só tira na Avenida. Ele vai ta ali já. Tirei e não olhei para ele mais. Se não ia quebrar o clima. No dia seguinte ele foi embora”, disse ela.

Marcela ainda contou que o retorno foi positivo e ela já recebeu o convite para desfilar no próximo ano. A conversa entre os dois vai ocorrer nesta segunda (27)