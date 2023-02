Mulher Abacaxi expõe traição do marido após o fim de seu casamento: “Uma mesa cheia de mulheres”

A rainha da Acadêmicos de Niterói foi largada pelo marido após desfilar na Sapucaí, com os seios à mostra.

Ao que tudo indica os babados envolvendo o Carnaval estão longe de acabar. Após ter tomado a decisão de desfilar com os peitos a mostra, na Sapucaí, por ter esquecido de levar parte de sua fantasia para o sambódromo, o que levou ao fim o seu casamento de 7 anos, a influencer Marcela Porto, mais conhecida como Mulher Abacaxi utilizou o seu instagram para expor uma suposta traição do ex-marido.

Marcela publicou o print de uma conversa, com sua melhor amiga, onde a mesma afirma ter visto o marido da influencer no centro do Rio de Janeiro, com outras mulheres e lamentou estar recebendo tantas críticas sendo que ele não é tão bonzinho quanto parece.

“Ele com uma mesa cheia de mulheres e eu que estou sendo massacrada! Que ele é bonzinho e eu que não presto porque o casamento acabou por causa de Carnaval. Menos! Vamos respeitar os meus direitos!”, reclamou a rainha da Acadêmicos de Niterói.

Já em outro vídeo, Marcela explica que sua decisão em desfilar com os peitos à mostra não foi tomada por vaidade, e sim por se tratar de um contrato, uma responsabilidade séria e pede o respeito dos internautas que continuam a atacando.

“Aquilo é responsabilidade, é coisa séria. Eu sou rainha da escola. Não sou foliã. Estou ali por representatividade. Fui contratada, chamada. Não é uma brincadeira! Muita gente está me mandando mensagem, me ofendendo. Que troquei o casamento pelo Carnaval. Quem sabe da minha vida sou eu, o que estou sofrendo. Me respeitem, só peço isso”, afirmou a ex-furacão 2000.