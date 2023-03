Móveis em tons Claros, Chef especialista e 4 Stylists: Confira quais foram as principais exigências dos astros do LollaPalooza 2023

O Lollapalooza é um festival de música alternativa que está acontecendo neste fim de semana, em São Paulo.

Gente, todos nós sabemos que nestes festivais como o Lolla os artistas sempre dão aquela abusada na hora de fazer suas exigências, o que muitas das vezes me arranca boas risadas, diante disso, trouxe para vocês algumas das exigências que foram feitas no LollaPalooza Brasil 2023.

Vamos começar com a mais sensata. A cantora, que entregou tudo no palco do festival ontem, Billie Eilish , ficou com um pouco de medo de que a comida brasileira não lhe agradasse, por tanto, ela pediu que em seu camarim houvesse um chef de cozinha especialista em comidas veganas.

Já o cantor norte-americando Lil Nas X, exigiu que em seu camarim tivessem não um, não dois, mas 4 profissionais exclusivos para cuidar de suas roupas. Eu entendo a preocupação com o visual, mas precisava de 4?

Ok, por fim, a mais absurda, ao meu ver. Para se apresentar no festival, o cantor canadense Drake exigiu que os móveis de seu camarim fossem de cores claras e que houvesse uma televisão onde ele pudesse assistir aos jogos de basquete americanos.

Mas agora eu quero saber de vocês, se vocês fossem um dos artistas que vão se apresentar no Lolla, quais exigências vocês fariam?