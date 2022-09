Morre, vice-campeão da sétima temporada do ‘Bake Off Brasil’, Nathan Santos

Com 27 anos, o rapaz sofreu uma parada cardiorrespiratória, causada por uma forte crise de ansiedade.

É com muita tristeza que venho informar, nesta quarta-feira (07) morreu, aos 27 anos, o vice-campeão da sétima edição do “Bake-Off Brasil”, reality de confeitaria do SBT, Nathan Santos, vítima de uma parada cardiorrespiratória, causada por uma forte crise de ansiedade.

A assessoria do rapaz confirmou a informação por meio de um post em suas redes sociais, com a seguinte legenda: “É com grande pesar que comunicamos o falecimento do inesquecível Nathanael Santos. Em breve, passaremos mais informações”

Os familiares de Nathan, pedem que os amigos e seguidores que puderem ajudar nas despesas do funeral, para que assim ele seja enterrado de forma digna.

Nas redes sociais, o jovem recebeu homenagens dos jurados e da apresentadora do programa no qual foi vice-campeão, além da homenagem feita pela assessoria do programa ‘Bake Off Brasil’.