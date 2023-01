Monark sugere ‘solução’ para fim da violência feminina e é massacrado na web

Além de ignorar a importância de que os homens aprendam a respeitar as mulheres, o youtuber defende o uso e o porte de armas.

Ah, pelo amor de Deus, viu? Tenha santa paciência! Como é que uma pessoa que só fala coisas absurdas, como essa, ainda consegue ter tanta influência e mídia? Nesta quinta-feira o youtuber Bruno Aiub, mais conhecido como Monark, gerou polêmica ao publicar em seu twitter uma suposta solução para evitar que qualquer tipo de abuso contra mulheres aconteça.

Toda mulher deveria ter e andar com uma arma na rua, deveriam ser treinadas aos 17 anos a atirar. Ai queria ver homem merda fazer alguma coisa. — ♔ Monark (@monark) January 5, 2023

Em sua publicação, o youtuber foi rebatido por famosos e anônimos, que assim como eu, acreditam que ao invés de armar as mulheres, para que os casos de abusos contra mulheres diminuam ou até mesmo sejam aniquilados, a solução é investir em educação e ensinar os homens a respeitar as mulheres.

“Todo homem deveria ser treinado a partir do nascimento a não ser um m*rda e toda mulher deveria ter o direito de andar em paz nas ruas. Affe”, rebateu a atriz Samara Felippo.

“Monark, qual Seria a solução pra mim que sofri abuso sexual aos 9? O treinamento deveria ser mais cedo?”, questionou a ex-nadadora Joanna Maranhão.

E se engana quem acredita que o youtuber foi massacrado apenas por mulheres, diversos usuários da rede social, do sexo masculino, também criticaram o triste comentário feito por Monark, como:

“Não seria mais interessante se nós homens fôssemos educados desde cedo para respeitarmos os outros e sermos gentis? Acho que essa seria uma arma muito mais poderosa”, comentou o psicólogo, Bruno Farias.

“Não seria mais fácil, simples e inteligente os homens respeitarem as mulheres? Meus pais me ensinaram e me educaram desta forma. É assim também que educo meu filho. Acho que você deveria conversar com os seus pais sobre o assunto. Principalmente com sua mãe”, aconselhou o internauta, Roberto Leal.