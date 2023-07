Monark cria teoria relacionando Barbie lésbica e Felipe Neto

O influenciador já deu declarações polêmicas na redes sociais, mas virou chacota com a criação de uma uma teoria bizarra envolvendo o filme que é sucesso de bilheteria

Nós sabemos que Barbie mexeu com o sistema de cinéfilos e alterou a energia do mundo com o pink. Monark não ficou de fora e contou em entrevista sua teoria bizarra que virou chacota na web sobre o filme e chegou a relacionar o assunto com Felipe Neto. Isso mesmo, em entrevista ao comediante Arthur Petry, ele detalha a sua ideia.

“Barbie, ela manteve o padrão hétero-cis-normativo branco, que a gente adora, Monark“, dizia Arthur Petry, despertando a ideia confusa do anfitrião. “Não manteve. Ela não é lésbica, p*rra?“. “Ela é lésbica?“, questionou Arthur.

Monark chegou a dizer que iria ver o filme. “Você nem viu, você nem sabe sobre o que o filme está falando“, disse Monark indignado. “Então você está fazendo a mesma coisa que eu, julgando e [no seu caso] defendendo sem nem saber“, completou. “Por que eu vou atacar um filme?“, questionou Petry. “Porque tem certas coisas que ‘é’ óbvia, Petry“, disse gaguejando, até que o Arthur o pedisse exemplos.

E foi aí que ele virou chacota: “Por exemplo, quando o Felipe Neto defende uma política pública, você não vai ficar com o pé na orelha?“, questionou Monark. “O que tem a ver o Felipe Neto com a Barbie?“, rebateu Arthur. “Tem muita coisa a ver. Porque é tudo o mesmo grupo político“, afirmou o podcaster. Aos risos, o convidado declarou: “Meu, eu acho que você está começando a endoidar“.