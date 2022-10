Modelo quase morre após ficar com absorvente interno por três meses

Em entrevista ao ‘Shopping with Keith Lemon’, a modelo Maura Higgins revelou detalhes do sufoco

Essa é para as minhas leitoras que são desligadas com elas mesmas, colocando a saúde em risco. A modelo Maura Higgins quase morreu depois de passar apuros com seu absorvente interno. Acontece que a musa esqueceu de fazer a sua remoção, ficando com o objeto nas partes íntimas por três meses.

“Eu não sou médica, não sei muito sobre isso, mas eu sei que não deve deixar um absorvente interno por mais de, acho que nove horas, acho que é o máximo […] Eu estava tão doente… eu não sabia o que estava acontecendo. Já houve pessoas que morreram por causa disso”, disse a irlandesa.

O absorvente da musa estava colado no colo do útero e por conta disso desenvolveu a Síndrome do Choque Tóxico, que possui probabilidade de ser fatal em alguns casos.