Modelo internacional, Talytha Pugliesi está há 2 anos do São Paulo Fashion Week

Minha gente, estou correndo para conseguir pegar a primeira fila nos desfiles do São Paulo Fashion Week desse ano e me deparei com uma polêmica. Meu amigo mineiro João Batista Jr. usou seu espaço para falar sobre o evento que acontece na capital de São Paulo e teve a situação escancarada por Talytha Pugliesi, que disse que a organização do evento está devendo o cachê de sua participação há 2 anos.

“Tem que falar também que eles não repassam o apoio dos patrocinadores aos estilistas e nem às modelos. Me devem há dois anos”, escreveu ela no post.

João ainda ressalta que tem marcas pedindo modelos às agências por R$250, sem pagar o transporte. “Nem uber, nem comida, nada.. É uma vergonha”, ressalta Talytha.