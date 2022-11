Miss Bumbum oferece prêmio para bumbum de Caio Castro

Ator foi convidado para receber o prêmio na categoria de “Mister Bumbum Novelas”

Olha ele! Eu sabia que o bumbum de Caio Castro ia dar o que falar em ‘Todas As Flores’ e não deu outra! O bum bum do ator já ganhou até prêmios se depender do concurso Miss Bumbum. O famoso concurso oferece o prêmio na categoria de “Mister Bumbum Novelas” para o ator, será que ele recebe?

Por nós a faixa já é do muso, dono de um bumbum pra lá de especial, afinal, comecei a ver a novela por causa disso. Aloca!

Não vejo a hora de saber o que o ator vai falar disso, aliás, se ele vai querer receber o prêmio ou vai ficar na sua curtindo a onda no seu papel dentro da novela.