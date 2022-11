Mirella teve que escolher entre Lipe, Bruno e Maria para date

Cantora escolheu a companhia de Lipe para o date romântico no Caribe

Afe, Mirella não decepcione as fofoqueiras que torcem para que você curta o ‘De Férias com Ex’ sem se prender a nada. A musa teve que começar o jogo fazendo escolhas difíceis em um date romântico no Caribe. Mirella escolheu fazer o passeio com Lipe e ele não deixou de dizer que tem ciúme.

“Não gosto de escolher, tá? Mas vou com o Lipe”, disse ela. Maria ainda disse para ela se divertir no encontro, mas Bruno parece que não gostou nada nada da escolha da cantora.

“Não esperava não, mas imaginei que teria um date hoje. Poderia ser acompanhado de uma suíte master”, investiu Lipe no off.

Mirella ainda disse que queria ir devagar. “Vamos nos conhecer um pouquinho mais e ver o que vai acontecer”, disparou. Na ocasião, o muso ainda contou que tinha ciúme, mas foi cortado por Mirella que disse que ele também curtia como ela a casa.

Nessa noite a casa escolheu para que os dois não dormissem juntos no mesmo quarto, para evitar a formação de casal.