“Minha última filha é trans. Eu apoiei desde o primeiro dia que soube.” Revela José de Abreu.

Atualmente interpretando Santiago em Um Lugar ao Sol, José de Abreu revelou ao Jornal Extra que possui uma filha trans. Ele revelou: “Minha última filha é trans. Era Bernardo, agora é Bia. Já estamos vivendo há dois anos assim. Eu apoiei desde o primeiro dia que soube. Estamos fazendo um trabalho lento, com assistência psicológica, e espero que ela encontre o seu caminho e seja feliz. Minha relação com Ana seguiu a mesma linha que a dos demais.”

José de Abreu e sua familia. Foto: Extra.

O ator ainda ressaltou que o tratamento que tem com Bia não difere dos demais filhos. José de Abreu é pai de cinco filhos. Ele foi casado cinco vezes e Bia é fruto de seu relacionamento com a economista Andreia Pontual. Hoje ele é noivo da maquiadora Carol Junger.

Perguntado sobre seus relacionamentos ele revela: Já fui casado com uma católica comunista, depois com uma judia, depois com uma carioca da gema, e agora estou com uma bela niteroiense, feliz e satisfeito”, completou o artista…

Os noivos Carol Junger e José de Abreu. Foto: Reprodução.

José de Abreu ainda contou que está de malas prontas. O ator passará uma temporada em Portugal, sem previsão de retorno para o Brasil.

Muito bacana a revelação. Afinal, o papel dos pais é antes de tudo, entender e apoiar seus filhos!