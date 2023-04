“Minha menstruação desceu. Lan, não vai ser pai, tá?”, festejou MC Pipokinha

Recentemente os cantores geraram burburinhos na internet ao revelarem que gravaram um videoclipe com cena de sexo.

Amores, e a cantora MC Pipokinha que estava com suspeitas de estar grávida do também cantor MC Lan. Pois é, aparentemente o envolvimento entre os dois não foi só durante o clipe.

Porém, essa suspeita aparentemente acabou, afinal, a MC publicou em suas redes sociais um vídeo comemorando que sua menstruação havia descido e afirmando que não será dessa vez que o Lan será pai.

“É a glória, é a glória. Minha menstruação desceu. Meu Deus, eu fiquei apavorada! Lan, não vai ser pai, tá? Se eu te assustei com a mensagem, já está tudo bem, já desceu. Deus, obrigada”, festejou a cantora.

Vale lembrar que a funkeira de 24 anos já tem uma filha de 7 anos, a qual não mora com ela em São Paulo, mas sim no interior de Santa Catarina, com os seus avós.