“Minha crítica ao Eduardo Leite é sobre seguir adiante com as escolas cívico-militares que são um horror pedagogicamente”, afirma Jean Wyllys

Gente, e essa briga entre Jean Wyllys e Eduardo Leite que ainda continua? Eu particularmente adoro os dois, apesar de que, eu acho que Jean Wyllys anda um pouco sistemático ultimamente.

Contudo, durante sua entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, no programa É Notícia, da Rede TV!, na última quinta-feira (07) o político e jornalista Jean Wyllys fala sobre suas críticas ao Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

“A crítica que eu fiz a ele eu não retiro nem uma vírgula, nada, porque é uma crítica baseada em um aprofundamento que eu faço nas questões de sexualidade e gênero”, iniciou o jornalista, que continuou: “Todos nós gays, primeiro aprendemos a mentir pra depois aprender a amar… e Eduardo Leite passou 20 anos da vida dele mentindo pra ele mesmo ou pra que, estava no entorno dele, ele só falou sobre a homossexualidade dele quando era conveniente eleitoralmente”.

Por fim, Jean fala abertamente o motivo dele ter criticado Eduardo Leite, citando como ele acha tenebrosa a ideia da implementação de escolas cívico-militares, que é defendida pelo governador.

“Eu não tenho nada com as preferência de Eduardo Leite, minha crítica é fato dele, por causa dessa homofobia internacionalizada e dessa identificação com o autoritarismo, seguir adiante com um projeto de escolas cívicos-militares que são um desastres, no ponto de vista pedagógico, e um horror para as pessoas LGBT’s. Ou seja, ele está prestando um desserviço a comunidade da qual ele decidiu fazer parte muito tardiamente, de uma maneira muito oportunista e eleitoreira”, afirmou o jornalista.