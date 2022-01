Mãe de garotinha da propaganda do Itaú se irrita ao ver sua filha em memes políticos

Morgana Secco está brava com usuários de redes sociais que usaram a imagem de sua filha para criar memes de cunho político.

Alice, a garotinha que faz a propaganda com Fernanda Montenegro ganhou fama nas redes sociais, mas parece que sua mãe não está gostando muito.

A propaganda de final de ano do Banco Itaú se popularizou dentro das redes sociais, Alice, uma garotinha fofa, conversa com Fernanda Montenegro e a dinâmica do vídeo institucional vocês já conhecem.

A fofura da garota ganhou visibilidade e usuários da internet começaram a replicar versões variadas da propaganda de fim de ano do Banco. Memes engraçados, vídeos editados e até aí tudo bem… Até que resolveram usar a imagem de Alice para criar memes políticos…

A mãe de Alice não gostou nem um pouco e foi para as redes sociais protestar. Em um trecho de sua publicação, ela fala: “Nunca tentei barrar memes, pedi bom senso e para não relacionarem a imagem da Alice com fins políticos e religiosos por exemplo. O que vejo é que muita gente não sabe que violar direito de imagem é crime e ser pessoa pública não diminui este direito.”

Como vocês podem ver o caldo entornou né? Morgana Secco na verdade fez a série de stories pelo fato de muitas pessoas usarem a imagem de Alice com memes que criticam o atual governo!

É importante lembrar pessoal que a internet pode parecer terra de ninguém, onde tudo é permitido, mas não é! As leis estão aí para serem seguidas e devemos respeitar o desejo e o direito de imagem do próximo. Certo? Beijinhos de luz!