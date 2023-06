Melody ultrapassa Anitta no Spotify e debocha: “Quando você sente que venceu”

Vale lembrar que a jovem e a cantora, com fama mundial, já possuem um grande histórico de polêmicas juntas.

Gente, ela é debochada demais! Nesta terça-feira (27), a cantora mirim Melody teve uma grande conquista para a sua carreira musical, a sua música, com o cantor Naldo Benny – Love Love, acaba de ultrapassar o último lançamento da cantora Anitta – Funk Rave, nas mais tocadas do spotify.

Diante de seu histórico de conflitos com a Anitta, ao descobrir de sua conquista, Melody fez questão de usar as suas redes sociais para debochar da outra cantora.

“Quando você sente que venceu”, escreveu a adolecente.

Porém esse deboche não ficou impune. Vendo o que a Melody fez, diversos fãs da Anitta saíram em defesa da Girl from Rio, rebatendo o deboche com as conquistas da brasileira que faz sucesso no mundo todo.

“Quando você estiver no top 1 global, com 23 milhões de ouvintes, Guiness e tantos outros recordes você se gaba”, comentou um internauta.

“Agora só falta o 1 lugar no global, mô”, rebateu outro.

“Mulher, tu gosta de afrontar, né?!”, pontuou.