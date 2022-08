Melody esclarece boato de que não teria sido convidada para programa de Luciano Huck: “Fui convidada para todos eles”

Cantora usou os stories para esclarecer a história para seus fãs e seguidores

Habla mesmo mami, Melody sempre dá as caras nos stories quando a história sai do rumo certo e ela não deixa de dar as caras e contar a sua versão de toda e qualquer história. Nos últimos dias, Ana Castela fez algumas aparições na TV sozinha, sem a sua parceira em ‘Pipoco’ e os burburinhos diziam que Melody não tinha sido convidada. A cantora mirim explicou que foi convidada sim, mas que o alvará não saiu a tempo.

“Passando aqui para explicar um assunto. Esses dias a Ana Castela foi no Criança Esperança, Domingão do Huck e TVZ e a galera ficou comentando: ‘Por que a Melody não foi? Não foi convidada?’, iniciou Melody.

A cantora ainda explicou que os programas de televisão chamam em cima da hora e que assim o alvará não dá tempo de ser assinado pelo juiz. “Os programas de televisão chamam em cima da hora e para ir eu preciso de um alvará específico, não deu tempo de pegar, mas eu fui convidada sim”, contou.