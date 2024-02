Melody diz que foi responsável por aumentar os ouvintes de Anitta no Spotify

Melody mais uma vez mexendo com os anitters sem medo de sofrer hate. A cantora contou que foi responsável por aumentar o número de ouvintes de Anitta no Spotify. Ela ainda ressalta que tudo aconteceu após o feat das duas e que depois disso, ela conseguirá gravar até com Ariana Grande.

“Vamos falar a real, antes de gravar comigo ela estava com 18 milhões de ouvintes no Spotify, depois de gravar comigo ela está com 40 milhões de ouvintes”, disse.

Melody ainda completa: “Ela sabe o momento de entrar com feat grande, deu uma boa impulsionada e com essa música nova ela vai conseguir gravar até com Ariana Grande”, finalizou.