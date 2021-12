Melody chora, implora para Anitta liberar e leva aulão de como se comportar

Mais um capítulo da treta envolvendo Melody e Anitta. Fake Amor foi negada e retirada do ar. melody faz vídeo chorando e Anitta responde.

Melody chora, Anitta responde, é treta no pop Brasil. Parceria negada, vídeos e posts apagados, parece que a questão entre Melody e Anitta está longe de ter um fim.

Meu amores o Pop BR está pegando fogo! Isso tudo porque Melody e Anitta estão em mais um capítulo da confusa parceria sobre a música “Fake Amor”.

Como foi noticiado, Melody lançou uma versão de Faking Love e anunciou uma parceria com a cantora Anitta, só que a cantora carioca não sabia e também não havia autorizado. Foi pouco para que o assunto tomasse grandes proporções nas redes sociais.

Leia também Melody lança parceria com Anitta, sem a própria cantora saber disso

Melody anunciou em seus stories a parceria. Foto: Reprodução

Então Melody seguiu adiante e lançou sua versão, anunciou em seu Instagram e postou a faixa no Youtube. Só que a gravadora de dona Anitta não gostou nada disso e fez o pedido de retirada do vídeo do ar e também de todo o material de divulgação em que tinha a cara da cantora carioca estampada…

Aí já viu né… foi pouco para o assunto tomar grandes proporções!

Melody chora e faz pedido à Anitta. Foto: Reprodução

A cantora implora que Anitta libere a faixa. Foto: Reprodução

Anitta que sempre esteve â frente, se posicionando sobre polêmicas quanto sua carreira e vida pessoal, postou alguns tweets comentando o assunto, em um deles ela falou: “A burocracia infelizmente (ou felizmente) ainda deve ser respeitada. Para proteger o direito dos artistas e suas criações. Adorarei liberar a minha parte quando receber um pedido formal.”

Anitta respondeu Melody no Twitter. Foto: Reprodução

Melody também postou um vídeo chorando, com a maquiagem toda borrada… ela tentou explicar que “Fake Amor” é um remix, ela também contou que recebeu um email da gravado com um pedido para retirasse a música do ar e as imagens de Anitta. Ela ainda alega que ofereceu toda monetização à gravadora, mas que eles não aceitaram. Melody fez ainda um apelo: “Anitta se você tiver vendo esse vídeo, mulher por favor libera…”

E aí Anitta, libera ou não?