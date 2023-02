Mel Maia recupera itens roubados: “Somos muito abençoados”

O carro, os documentos e os celulares de sua família haviam sido roubados ontem.

Socorro! Eu gostaria tanto de ter a sorte que a mel tem. Amores, lembram que mais cedo contei para vocês que a atriz Mel Maia havia sido roubada? Pois é, felizmente, o apelo feito pela atriz deu muito certo.

Na tarde desta terça-feira (14), Mel contou a seus seguidores que conseguiu recuperar todos os ítens que haviam sido roubados, ainda na manhã desta teça-feira.

“Para as pessoas que realmente se comoveram, perguntaram se eu queria ajuda, que espalharam para os sites de fofoca para ver se chegava na pessoa que roubou, muito obrigada mesmo … A gente conseguiu recuperar o carro, a gente tá aqui dentro do carro do meu pai. Graças a Deus a gente conseguiu recuperar os telefones também. Recuperamos hoje pela manhã”, contou a atriz.

Nos stories, a gata ainda legendou: “Conseguimos recuperar. Somos muito abençoados, tenho que agradecer todos os dias por ser tão abençoada”.