A novinha cresceu: Web acredita que Mel Maia já pegou PK Delas e quer ficar com Xamã

Os boatos correram solto na internet após uma amiga publicar um Tik Tok sobre quem pegaram e quem queriam pegar

De trend em trend no famoso aplicativo de vídeos, Tik Tok, a vida da fofoqueira é alimentada por fofocas que me deixam de queixo caído. A responsável por alimentar a fofoqueira da vez foi Mel Maia, que em vídeo mostrou quem já pegou e quem queria pegar do mundo dos famosos.

O vídeo basicamente mostra quem a atriz já pegou e quem ela ainda quer pegar em conversa com a cantora e amiga Agatha. Depois do vídeo postado, a web foi a loucura e deduziram que a atriz já pegou PK Delas e quer pegar o Malvadão, Xamã.

Enquanto isso, os internautas acreditam que Agatha já pegou Felipe Ret e quer pegar Mc Cabelinho. Será que podemos confirmar?

Vale lembrar que a web vasculhou e lançou o boato diante ao número de seguidores que aparecem em ambos os perfis envolvidos no kikiki, mas nós já sabemos que Mel Maia cresceu e sempre está envolvida com os homens mais gatos do funk.

Confirma para gente essa Mel, nunca te pedi nada!