“Médico tendo que fazer dancinha para vender”, dispara Tainá Muller sobre internet

Tainá Muller não ficou calada ao falar sobre a relação da sociedade atual com a internet. A atriz soltou o verbo e disse que hoje, médicos têm que fazer dancinha na internet para conseguirem clientes. Ela ainda relata que a sociedade fica cada vez mais doente e se cobra mais, diante de uma visão auto empreendedora.

“Tenho uma crítica a nossa relação com redes sociais que é uma relação que as pessoas são obrigadas a ter. Igual um médico, agora ele tem que fazer a dancinha para vender”, iniciou.

Tainá ainda fala sobre as pessoas que são cobradas a serem suas próprias empreendedoras: “Que… Que horror, infelizmente precisam e não estão no congresso porque têm que fazer as redes sociais, que horror, todo mundo se medicando para ansiedade, não tem como a gente dar conta desse mundo”, finalizou.