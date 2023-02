“Me pergunto onde está aquele cara que era feliz”, dispara Victor Hugo, ex-BBB

Ex-brother usou as redes sociais para quebrar o silêncio sobre os ataques que sofreu e sofre pelos haters

Victor Hugo deu o que falar nas redes sociais e não é de hoje, desde que o brother participou do Big Brother Brasil o seu jeitinho especial chama a atenção dos haters que o ataca sem pensar nas consequências. Acontece que o ex-BBB usou as redes sociais para quebrar o silêncio diante de tanto hate e disse estar pensando em deixar a sua conta no Twitter.

“Será que tem alguém aí que gosta de mim? Pensando em deixar o Twitter de vez. Passando por momentos muito complicados aí venho aqui, faço uma pergunta e um bocado de gente me xinga recreativamente”, iniciou.

Victor ainda disse que tem ansiedade e sua pressão no dia foi até nas alturas. “Pensando no fim de semana, foi maravilhoso o Carnaval e tals. Aí você volta pra rotina, parece um tormento. Morar sozinho é péssimo. Sinto falta do Maranhão, dos meus pais. Não tô vendo sentido em quase nada ultimamente. Chega, dói”, completou.

“Eu me pergunto onde está aquele cara que era: feliz, animado, cheio de sonhos e planos; é todo dia uma nova decepção que vai me desmotivando mais e mais. Quero buscar propósito. Minha mente não aguenta mais as narrativas bizarras que criam sobre mim, sobre algo que não sou, nem fui. Tá muito difícil”, finalizou.