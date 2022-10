MC Trans sofre transfobia em hotel de Blumenau – SC

A cantora afirma que tomará providências judiciais sobre o caso.

Na noite de ontem (13), a cantora e apresentadora da “RedeTV!” Ana Vitória, mais conhecida como MC Trans, utilizou as suas redes sociais para expor a transfobia que vivenciou ao tentar fazer o check-in em um hotel, na cidade de Blumenau -SC.

A cantora, que está na cidade para realizar um procedimento estético, foi barrada na recepção do hotel ao tentar fazer o seu check-in. De acordo com a mesma, ao perceber que se tratava de uma mulher trans, o recepcionista não mediu esforços para ser transfóbico e infringir o Código de Defesa do Consumidor.

Em vídeo publicado, ela filma o recepcionista do hotel, que teve o rosto censurado, afirmando que o dono do estabelecimento trata-se de um senhor de idade e conservador, e que diante disso, ela não poderia se hospedar lá.

A apresentadora conta que, devido ao Oktoberfest Blumenau, não conseguiu encontrar outro hotel para passar a noite, tendo de passar a madrugada na rua debaixo de chuva. Ela afirma que acionará a justiça para o caso.