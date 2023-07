Mc Mirella revela desejo peculiar de comida na gravidez: “Canela”

A cantora está grávida de Dynho Alves e não escondeu o seu desejo de comer tudo que tem o sabor de canela

Mc Mirella já deu o que falar no seu chá de revelação, mas nada se compara ao estrondo que a musa faz com seu stories pra lá de irreverentes. Mirella contou detalhes sobre suas vontades exóticas e disse que tem vontade de comer canela na gravidez, ou melhor, tudo que vai canela, como churros e bolinho de chuva.

“Eu tô louca para comer canela. Tipo, bolinho de chuva, churros, arroz-doce com canela”, ela disse. Contudo, ela disse estar triste porque várias pessoas lhe disseram que não pode comer o condimento durante a gravidez. “Ai eu fico aqui nessa agonia. O que eu faço?”, perguntou a cantora.

Ela ainda se questionou se poderia fazer mal à criança. “Será que vai dar alguma m** se eu comer um churros ou fazer um bolinho de chuva com canela? As pessoas me deixam apavorada, simplesmente, e isso que acontece comigo”, desabafou.

“Ficam me atazanando. Eu vou tomar café em cafeterias e quero um cappuccino, mas não pode, porque cappuccino vai café e canela, que não pode. O que eu faço da minha vida?”, disse ela com carinha triste.