MC Mirella irá induzir o parto de sua filha

A artista já está no hospital prestes a dar à luz para sua primeira filha com Dynho Alves, Serena

Mc Mirella já está preparada para a chegada de Serena, sua filha com Dynho Alves. Nesta segunda-feira, 25, a ex-A Fazenda foi ao hospital para esperar o momento de receber a sua bebê e contou que terá que dar um empurrãozinho para sua filha nascer.

“É meu povo, já começou o processo aqui, tá? Vai ser parto normal, e a gente tá induzindo. Bora que bora!”, disse a artista.

A cantora ainda publicou um vídeo com o seu namorado do momento feliz em família em que eles dançavam no quarto esperando a chegada da pequena.