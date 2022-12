Mc Mirella beija Bruno e é flagrada por Will no ‘De Férias com Ex’

Cantora não deixou de aprontar e tentar esconder o beijo em Bruno do seu affair com Will

Minhas manas fofoqueiras devem estar muito bem alimentadas com as fofocas que rolam soltas no ‘De Férias com Ex’. Mirella deu o que falar no último episódio depois de tentar esconder de Will o seu beijo em Bruno. Acontece que o muso pegou os dois no flagra, tirando qualquer possibilidade de mentir ou inventar algo.

A situação fica ainda pior quando o tablet toca e Bruno faz a escolha de levar Mc Mirella para a suíte master. Wil fica irado e Mirella vai atrás procurando manter a harmonia com o seu casinho.

A musa ainda passa por perrengues descendo as escadas rumo a praia onde Will joga as verdades na sua cara. Eita!