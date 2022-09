Mc Loma rebate perguntas sobre pai de Melanie: “Foi inseminação”

Cantora ficou nervosa com tanto de perguntas sobre a paternidade da sua primeira filha

Mc Loma já tinha avisado que não iria falar sobre a paternidade de sua primeira filha, Melanie, mas parece que os seguidores da cantora não entenderam o recado. Ao colocar uma caixinha de perguntas nos stories, Mc Loma foi bombardeada de perguntas sobre a paternidade da menina e rebateu que não vai falar sobre o pai de Melanie.

“Ele não achou nada não, porque ele não tem que achar nada não, foi inseminação, para vocês pararem de falar. Já falei que não vou falar do pai de Melanie não, vou falar que foi inseminação, pronto! Não conheço o pai de Melanie, não é isso que vocês queriam?”, disparou Melody.

Assim que saiu a notícia que Loma estava grávida ela já tinha avisado do seu desejo de não tornar o pai da criança público, e manter ele no off. Assim vai seguir até quando for necessário.