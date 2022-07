Mc Loma conta que foi bloqueada por cantor que já fez feat com ela: “Agora que estou mais sumida ele não quer”

Cantora contou que foi bloqueada no WhatsApp do cantor e que ele pediu para que não passassem seu número pessoal para ela

Mc Loma habla mesmo! A cantora contou que foi bloqueada por um cantor que já fez feat com ela. Em entrevista ao ‘Pod Delas’, a dona de diversos hits contou que o cantor pediu ao empresário que não passasse seu número pessoal a ela. Babado!

“Eu acho que ele se acha muito quando a gente fez a música, bombou, ótima aí passou um tempo, antes da pandemia, chamei para gravar uma música e essa pessoa me ignorou, como se eu não exitisse”, iniciou Loma.

Mc Loma foi bloqueada por um cantor que já fez música junto pic.twitter.com/bQss64MlP8 — Fofoquei (@FOFOQUEl) July 27, 2022

O produtor do músico era produtor dela também na época e ela conta que ele pediu para que seu número pessoal não fosse passado a ela. “Não me respondeu no Instagram quando respondeu, falou: ‘Fala com meu empresário’. Chamei no WhatsApp e ele me bloqueou e falou para o empresário: ‘Não dá meu número pessoal, porque eu não quero fazer música com ela”, contou.