MC Livinho não é convidado para jogar pelo time dos MC´s de São Paulo no jogo de ontem (28) contra os MC´s do Rio de Janeiro e demonstra sua insatisfação

O cantor abriu suas redes sociais e disse que achou que tinha alguma significância em São Paulo capital

Livinho reclamou por não ter sido convidado para o jogo de MC´s que aconteceu em São Paulo na noite de ontem (28). O MC ainda apontou que isso é sobre coisas do passado e de tretas que as pessoas ainda não conseguiram passar por cima das histórias.

“Não vai ser no jogo de São Paulo, vai ser no do Rio de Janeiro. Tô mó triste, esquecerem de nós, mano, logo eu? Pensei que eu tinha alguma significância aqui em São Paulo para os Mc´S, na hora de demonstrar, né mano, não, fica nessa porra de preconceito sempre julgando de tretas passadas, infelizmente ninguém amadureceu, mas nós amadurecemos”, disse.

A partida beneficente é organizada para ajudar as famílias carentes no combate contra a fome. O jogo está sendo organizado há 3 meses e a divulgação para doações segue constante nas redes sociais de Mc Daniel, principal organizador do evento.