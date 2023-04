MC de 24 anos morre em acidente grave de carro

Gabriel Farias de Oliveira faleceu na madrugada de segunda (10) famoso por produzir brega funks

Meu Deus! Gabriel Farias alcançou o sucesso na produção do brega funk bem rápido e era evidente o seu talento na área da música. O MC se envolveu em um acidente de carro o que levou à sua morte no local, após não resistir ao ferimento do grave acidente que aconteceu na madrugada de segunda (10), em Recife.

Gabriel, era conhecido como MC Biel Xcamoso, o veículo atingiu um prédio na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul. A força do impacto fez o veículo capotar e ele morreu na hora.

Os vídeos que estão circulando na web mostram que ele perde o controle do veículo, derrapa e atinge a fachada do imóvel. O artista tinha se apresentado no final de semana e sua agenda ainda tinha compromissos.