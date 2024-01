MC Daniel se envolve em acidente de carro com Romário

De forma bem humorada, o cantor revela o ocorrido e brinca com o ex-jogador da seleção brasileira.

Meus amores, após deixar o after da Anitta, o funkeiro MC Daniel acabou se envolvendo em um acidente de trânsito com ninguém menos que o ex-jogador de futebol Romário.

Em suas redes sociais, o MC conta que foi surpreendido com uma batida em seu carro, um Porsche 911, porém, ao descer do veículo para conversar com o responsável pelo ocorrido se depara com o ex-jogador da seleção brasileira.

Confira o vídeo que foi publicado pelo funkeiro em suas redes sociais, no qual ele chega a assumir a responsabilidade do ocorrido, afirmando que ele está errado por não uma Copa do Mundo: