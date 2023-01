MC Cabelinho é alvo de ataques de intolerância religiosa

O cantor foi atacado após publicar uma ilustração da entidade africana Oxóssi.

Gente, será que é tão difícil assim para esse povo respeitar a religião do próximo? É inadmissível que em pleno 2023 ainda exista pessoas que ainda não aprenderam a lidar com o diferente e a respeitar o próximo, principalmente quando falamos de religião, crença ou filosofia de vida. e sabem o que é o pior? Na maior parte das vezes a intolerância é referida a religiões de matrizes africanas. E esse preconceito acontece com mais frequência do que podemos imaginar.

Durante a madrugada desta quarta-feira (04), o cantor MC Cabelinho publicou em seu instagram um carrossel com duas fotos, onde em uma está ele , durante um de seus shows e na outra está uma ilustração do orixá das religiões de matriz africana Oxóssi.

Para complementar a publicação o cantor legendou as fotos da seguinte forma: “OKÊ ARÔ”, saudação utilizada para prestar referências ao orixá e que significa “Salve o Grande Caçador”.

Pouco depois de realizar a publicação, o cantor recebeu diversos ataques intolerantes, os quais chegavam a comparar o orixá a um demônio. Confira alguns dos comentários:

“Eu escolho Deus”, exclamou um.

“Já sei de onde vem tanta fama”, insinuou outro.

“Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 4, leia lá. Deus abençoe a vida de vocês”, aconselhou outro.