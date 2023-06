MBL acusa Felipe Neto de ter vínculo com um dos estupradores do Discord: “Olhem o nível que eles chegam!”

O youtuber e empresário garante que nunca conversou com o editor que já lhe prestou serviços, em 2020.

Amores, e vamos para mais um episódio da saga Felipe Neto contra a extrema direita. No início da tarde desta quinta-feira (29), o empresário utilizou as suas redes sociais para expor e explicar que, novamente, ele está sendo acusado injustamente pela extrema direita.

“A extrema direita nojenta (principalmente via MBL) está tentando criar uma narrativa de me associar com um dos estupradores do Discord, preso nos últimos dias. Olhem o nível que eles chegam!”, iniciou o youtuber.

Explicando o que está acontecendo desta vez, Felipe conta que o MBL está lhe associando a imagem de um editor, que foi preso por estupro e garante que o criminoso era um freelancer que também já editou para outros youtubers.

“O delinquente, tal de Eiruka, era editor e tem um vídeo de portfólio mostrando que já editou alguns vídeos do meu canal. No mesmo portfólio, ele mostra que já trabalhou para MTV, AnimaLina, Luba, Leon e Nil, Wuant, enfim… Um editor freelancer que já fez diversos trabalhos para vários canais. Mas isso é ocultado pelos soldadinhos da extrema direita, dando a entender que ele trabalhava ‘para mim’. Totalmente mentira”, declarou.

Logo em seguida, o dono da Play 9 refutou as acusações, afirmando que é impossível ele conhecer milimetricamente cada um de seus funcionários, uma vez que nem mesmo nossos pais nos conhecem tão bem.

“É um delírio dizer que donos de empresas devem conhecer cada centímetro da vida de seus colaboradores. Nem sequer os pais desse monstro sabiam dos crimes que ele cometia. Hoje nós empregamos literalmente mais de 400 pessoas. Se contar prestadores de serviço, chegamos a mais de 1 mil”, enfrentou o empresário.

Ele então explica que os vídeos que foram editados pelo criminoso são do início de 2020 quando a sua equipe, que não tinha experiência em editar vídeos de Minecraft, teve que terceirizar a edição dos primeiros vídeos da saga, que já acumula quase 200 episódios, em duas temporadas.

“Minha equipe ainda não tinha experiência com edição de Minecraft. Isso foi no início de 2020. Esse Eiruka era um dos funcionários dessa empresa terceirizada. Nunca tive contato, nunca conheci, nunca soube da existência. Eu falava apenas com o dono dessa empresa, pagava o serviço e ele me entregava os vídeos editados”, explicou Felipe.

Antes de terminar, o influenciador fez questão de, em outras palavras, chamar o MBL de hipócrita, citando algumas das pessoas que estão presas e que tinham algum envolvimento com o movimento político.

“Logo o MBL, que tem em seu portfólio nomes como Gabriel Monteiro (estuprador que está apodrecendo na cadeia), Kim Kataguiri (que afirmou que a Alemanha errou ao criminalizar o nazismo), Arthur Mamãe Falei (que foi cassado da política após ir pra Ucrânica no meio da guerra fazer marketing e mandar áudio para amigos dizendo que as mulheres de lá são fáceis porque são pobres), dentre vários outros indivíduos de índole e caráter inteiramente questionáveis associados ao MBL”, youtube

Por fim, como já é de costume, Felipe pede que as fake news sejam desmentidas e afirma que mais uma vez ele irá conseguir vencer a extrema direita.

“Como sempre, peço apenas que espalhem a verdade e não permitam que essas mentiras nojentas da extrema direita entrem no imaginário coletivo popular. Nós vencemos a extrema direita todos os dias e vamos continuar vencendo sempre!”, finalizou o empresário.

