Filha de Arthur Aguiar vai para UTI e Mayra Cardi pede orações

Mayra Cardi fez um apelo em suas redes sociais! A ex-BBB pediu orações por sua família, pois está passando por um momento delicado em sua vida.

Como todos sabem, Arthur Aguiar está confinado no Big Brother Brasil. O ator e cantor entrou ontem na casa, no horário das 13 horas, junto com Jade Picon e Linn da Quebrada. Os três entraram nesta quinta feira, pois testaram positivo para Covid-19 e era preciso passar o período de isolamento.

A life coach em nutrição explicou sua ausência nas redes sociais: “Desculpa a ausência de hoje um dia tão importante para nós! A entrada do @arthuraguiar que já nos dá tanto orgulho! A @sophiacardiaguiar passou a noite e amanhã na UTI, por isso da nossa ausência! Eu tinha decidido não contar nada por aqui e deixar mais essa batalha como nossa! Mas diante de uma forte oração, me veio a resposta que essa batalha é nossa! Criança é frágil e acaba absorvendo toda maldade que vem!”

Mayra Cardi não explicou o motivo de sua filha ter ido para UTI e pediu orações a todos seus seguidores para estes 3 próximos meses!

O fato é que muitos comentários rolaram sobre a entrada do ator no reality, seguidores levantaram questionamentos quanto à fidelidade de Arthur para com Mayra Cardi, afinal, ela foi traída por 16 vezes e decretou que não admitiria uma décima sétima traição.

Mayra fica tranquila mana, dentro da casa do BBB, Laís tentou tirar uma casquinha do boy, mas ele logo se esquivou e não retribuiu o abraço da sister. Estamos aqui de olho…

Veremos as cenas dos próximos capítulos bebês!