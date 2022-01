Antes de morrer, Joy se despedirá de seu filho Francisco

Momentos emocionantes em “Um Lugar ao Sol”, Joy morrerá, mas, antes se despedirá de Miguel.

Peguem os lencinhos pessoal, pois vocês irão precisar! Na novela “Um Lugar ao Sol”, Joy se despedirá de seu filho antes de partir… e uma séries se sucessões acontecerão minha gente!

Joy irá se despedir de Francisco, seu filho, e neste momento ela estará bastante emocionado e dirá o que ama, mas precisa seguir seu caminho. Antes disso ela deixará uma medalhinha sua no seu berço.

Foto: O Fuxico

Após esta despedida, Joy seguirá com seu objetivo, na companhia dos amigos, ela procurará um lugar para fazer sua pichação no intuito de deixar sua marca pela cidade. Joy e seus amigos encontrará um viaduto e é lá que a cena de sua morte acontecerá. Ela subirá no local e será amarrada numa corda e se pendurará… a corda arrebentará e Joy morrerá…

Foto: Na Telinha Uol

Mas isso não é tudo ainda. No momento que Joy despencar do viaduto, Ravi presenciará a morte da sua mulher e ficará desesperado! Não é por menos galera?!

Christian consolará o amigo no velório da pichadora. Amigo é pra essas coisas concordam?