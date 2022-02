Profanação? Mayra Cardi escuta louvores na hora do sexo com Arthur Aguiar

Mayra Cardy tem playlist gospel para hora do sexo

Mayra Cardi veio à público e soltou esta, que tem uma playlist de louvores para a hora do sexo. Pode?

A entrada de Arthur Aguiar no BBB22 já era uma tragédia anunciada né? Estou dizendo isto porque casado com quem é, certeza de que teríamos biscoitos para o tempo que o ator se mantivesse na casa. E a profecia está se cumprindo…

Depois do pão, das brincadeiras com as traições, do pedido de orações para sua filha, desta vez Mayra resolveu compartilhar e revelar que possui uma playlist gospel para a hora do sexo com seu marido.

Foto: Reprodução

Foto: Reprodução

A ex-BBB contou que tem playlist para todo tipo de ocasião. Inclusive para aquele mais íntimo! Qual o propósito da revelação, ninguém sabe. Mas o biscoito tá em dia, fala aí Mayra! E ela foi mais além, disse que Deus está presente no momento em que está fazendo sexo com Arthur…

Lembrando que Arthur é um dos indicados ao paredão desta semana, o ator foi indicação pela líder, Jade Picon. E vai rolar uma escolha difícil, pois se Arthur Fica na casa, ele acaba tendo uma folga do convívio com Mayra Cardi. Se o Arthur sai, nós é que ficamos livres de tantos biscoitos!

Quanto à playlist, eu só gostaria saber da opinião da ala evangélica do Brasil… será que vai ter react?

Vamos aguardar…